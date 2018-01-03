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    Son dakika... Hakan Atilla davasında karar verildi

    RAZİ CANİKLİGİL - NEW YORK
    03.01.2018 - 22:10 | Son Güncelleme:

    ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın davasında karar verildi. Jüri üyeleri, Hakan Atilla'ya yöneltilen 6 suçtan 5'inde Atilla'yı suçlu buldu. Atilla sadece 'kara para aklama' ithamından suçsuz bulundu. Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyordu. Karar açıklandığında Atilla’nın eşi gözyaşlarına boğuldu.

    Son dakika... Hakan Atilla davasında karar verildiABD'nin New York’ta kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa duruşmaya katıldı. Jüri üyelerinin Berman'a bir not ilettiği ve notta "Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız" diye sordukları belirtildi.

    5 İTHAMDAN SUÇLU, KARA PARA AKLAMADAN SUÇSUZ BULUNDU

    Yargıç Berman, jüri üyelerinin tüm suçlamarla ilgili karar verdiğini duyurdu. Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

    Karar açıklandığında Atilla’nın eşi gözyaşlarına boğuldu.

    Atilla'ya yöneltilen suçlamalar şunlardı:

    - ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,

    - Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,

    - Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,

    - Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,

    - Kara para aklamak için kumpas kurma,

    - Kara para aklama.

    Jüri üyeleri Çarşamba günü mahkemeye yazılı bir not ile ulaşarak Hakan Atilla'yı "yalnızca bazı iddialardan suçlu bulmaları durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt aramıştı. Mahkeme başkanı Richard Berman'ın yazılı notla gelen bu soruya karşı jüriden "müzakereye devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını" istemişti.

    Son dakika... Hakan Atilla davasında karar verildi

    Hakan Atilla

    HAKAN ATİLLA’NIN EŞİNİN GÖZYAŞLARI

    Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri müzakerelerine kaldığı yerden devam ederken, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.

    Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.

    JÜRİ TOPLANDI

    Bu arada, Atilla'nın tutuklu yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek  için bugün tekrar toplandı. Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara verilmiş ve  3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı.      

    Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

    YARGIÇ'A NOT

    Jüri üyelerinin yargıç Berman'a bir not ilettiği ve bu notta "Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız" diye sorduğu ifade edildi.

    Hakim Berman ise jüri üyelerine "müzakerelere devam etmeleri ve her suçlama için ekstra zaman ayırmalarını" söyledi.  

    Hakan Atilla, bir ara duruşma salonunda eşiyle konuştu. Bunun üzerine kolluk güçleri yargıç Berman'ın yanına giderek durumu anlattı. Sonrasında Atilla salondan çıkarılarak, tutukluların bekletildiği odaya götürüldü. 

    JÜRİ KARARINI VERDİ

    Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

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    Etiketler: dava , son dakika
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