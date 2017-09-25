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Son dakika: Habur Sınır Kapısı tek taraflı kapatıldı

Hürriyet Haber
25.09.2017 - 09:06 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 09:37

Barzani'nin referandumunda oy verme işlemi sürerken son dakika haberi geldi. Habur Sınır Kapısı tek taraflı olarak kapatıldı. Sadece Türkiye'den Kuzey Irak'a geçişe izin veriliyor. Kuzey Irak tarafından Türkiye'ye geçiş yok, Irak'a TIR'lar geçiyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, referandumdan vazgeçmeyerek sandık başına gitti. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin meşru görmediği bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi sabah 8.00 itibariyle başladı. Sınır ötesi tezkeresini meclisten geçiren Türkiye diken üzerinde. Referandumun gerçekleşmesinin ardından Türkiye MGK'da alınan kararları devreye sokacak.

İki gün önce gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nda, Kuzey Irak’ın tüm ihtiyaçlarının yüzde 70’ini Türkiye’den sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Türkiye’nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Aynı şekilde IKYB’den petrol alımı da durdurulacak.

Mesud Barzani dünyadan gelen uyarılara rağmen Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun bugün yapılacağını açıklarken, "Umarım Türkiye sınırı kapatmaz" demişti.

Türkiye Habur'da bir haftadır seviyesi giderek artırılan bir askeri tatbikat yapıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'taki referandumla ilgili bu sabah bir açıklama yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "IKBY’de bugün düzenlenen referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz" denilmişti.

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