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    Türkiye'ye tahsis edilen adada ilginç BAE detayı

    HARTUM(AA)
    10.01.2018 - 22:23 | Son Güncelleme:

    Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd, "Sevakin Projesini Türkiye'den önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi." dedi.

    Sudan'ın Eş-şuruk kanalının haberine göre, Bakan Ebu Zeyd’in, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarika Emiri Sultan Bin Muhammed El Kasımi'ye, geçen yıllarda Sevakin'de turistik kent kurma projesinin sunulduğu belirtildi.

    Emir Kasımi'nin tarihi mirasa tutkun olduğunu belirten Ebu Zeyd, yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığına dikkati çekerek, "Sevakin Projesi'ni Türkiye'den önce BAE’ye sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

    TURİZM GELİŞTİRME PROJESİ

    Bakan Ebu Zeyd, Türkiye ve Sudan arasındaki Sevakin Adası Anlaşması'nın da turizm geliştirme projesi olduğunun altını çizdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan temasları kapsamında ziyaret ettiği ülkenin doğusunda yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu.

    Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu.
    Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

    TİKA TARAFINDAN RESTORE EDİLDİ

    Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla, Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi.

    Öte yandan 2016'da başlayan muhafaza binasının restorasyonu konusundaki çalışmalar devam ediyor. 

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