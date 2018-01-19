Afrin'le ilgili günün en çok konuşulan iddiasına Rusya'dan açıklama

Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt olarak Lavrov, “Bu yöndeki haberler daha sonra yalanlandı” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN’IN ÖNCELİKLİ VAZİFESİ İDLİB’DEKİ GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİ’

Sputnik'in haberine göre Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın şu anki öncelikli vazifesinin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin işlevlerinin sağlanması olduğunu söyledi.

Rus diplomat, “Türkiye ve İran ile birlikte şu anki başlıca vazifemiz, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin tam anlamıyla işlevlerini sağlamak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekatı öncesinde, bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığı iddiasını son dakika koduyla duyurmuştu.

‘KOALİSYON SURİYE’DE EL NUSRA CEPHESİ İLE SAVAŞMIYOR’

Lavrov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, önceden de olduğu gibi Suriye’de Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanlarıyla savaşmadığını belirtti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lavrov, “Savaşın ilk başladığı zamanlar (ABD eski Dışişleri Bakanı) John Kerry ile ABD öncülüğündeki koalisyon gücünün El Nusra Cephesi’ne dokunmadığı konusundaki gerçekleri paylaştığım günden bu yana yıllardır bunu yinelemeye devam ediyorum. Washington’un önderliğindeki koalisyon şimdiye dek olduğu gibi, bugün de El Nusra Cephesi’yle savaşmıyor” ifadelerini kullandı.

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