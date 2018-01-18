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    Gece yarısı korkutan deprem: Türkiye'deki son depremler

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 01:49 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Köyceğiz ilçesi kırsal Balcılar Mahallesinde bu gece saat 01.06’da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre 3,6 şiddetinde deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremi 3.7 olarak duyurdu.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde saat 01.06’da 3,6 şiddetinde deprem oluştu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise yerin 6.91 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 3.7 olarak duyurdu.

    Balcılar Mahallesi geçtiğimiz aylarda arka arkaya yaşanan deprem sonrası mahallenin özellikle yukarı bölümünde kalan evler boşaltılmış ve vatandaşlar için AFAD tarafından konteynırlar kurulmuştu.

    Gece yarısı korkutan deprem: Türkiyedeki son depremler

    Bölgeden alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

    Etiketler: muğla
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