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    Son dakika! Erdoğan'dan NATO'ya: Her türlü tedbiri alırız

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 19:28 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör örgütü PKK güdümündeki SDG öncülüğünde kurmayı planladığı 30 bin kişilik güç için 'Böyle bir oluşum asla kabul edilemez" dedi. Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler karşısında Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsü'nün Suriye’nin kuzeyinde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" tesis edileceği yönündeki açıklaması üzerinde duruldu.

    EN DOĞAL HAKKI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan, bazı müttefiklerin terör örgütleriyle iş birliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığına da işaret etti.

    Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler karşısında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.

    Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye'nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna vurgu yaptı.

    STOLTENBERG: BİZE DE DANIŞILMADI

    Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunu belirten Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde bir terör gücü oluşturulmasına seyirci kalamayacağını ABD'li yetkililere her düzeyde anlatmaya devam edeceğini belirttiği görüşmede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de sorunun çözümü için müttefikler arasında açık diyaloğun önemine dikkati çektiği öğrenildi.

     

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    Etiketler: afrin
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