Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ekipler teyakkuza geçti: Zamana karşı yarış!

    Ekipler teyakkuza geçti: Zamana karşı yarış!

    DHA-İHA
    07.01.2018 - 21:00 | Son Güncelleme:

    Uludağ’da doğa yürüyüşü sırasında 6 metrelik şelalede mahsur kalan 5 kişi için kritik dakikalar başladı. Bir kişinin ayağının kırık bir kişininse soğuktan donmak üzere olduğu öğrenilirken kayalık olduğu için ulaşımın imkansız olduğu bölgeye acil kurtarma yapabilecek helikopter istendi.

    Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da doğa yürüyüşü gerçekleştiren 5 kişi 6 metrelik şelaleden aşağıya inince mahsur kaldı. Donmamak için ateş yaktıklarını belirten guruba telefonla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.

    EKİPLER YOLA ÇIKTI

    Ocak ayı olmasına karşın bahardan kalma bir gün yaşayan Bursa'da vatandaşlar kendilerini sokağa atarken doğa tutkunları da Uludağ'da çeşitli bölgelere yürüyüş gerçekleştirdi. Oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş gerçekleştiren 5 kişilik gurup Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam etti. Yollarına çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya inen gurup havanın kararmasıyla yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan 5 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten gurubun yerini tespit eden JAK ekibi 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için yola çıktı.

    ACİL HELİKOPTER İSTENDİ

    Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye ulaşan JAK ve AFAD ekipleri dağcılarla irtibat kurmalarına rağmen dağlık ve uçurum olan bölgeye inemedi. Öte yandan 5 kişi olan şahıslardan ikisinin Bursa’ya doğru yürümeye devam ettiği 3 şahıstan birinin ayağının kırıldığı, yardım için kalan diğer ikisinin de ıslandığı bu nedenle donma tehlikesi yaşadıkları öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin acil koduyla geçtikleri mesajın ardından bölgeye Eskişehir’den gece kurtarma yapma kabiliyetinde askeri helikopter gönderildiği belirtildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri