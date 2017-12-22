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    Davada flaş gelişme: Jüriden yargıca kritik not

    Razi CANİKLİGİL/ NEW YORK
    22.12.2017 - 02:17 | Son Güncelleme:

    ABD’de jüri kararına kalan ‘ambargo delme’ davasından dün kritik bir gelişme yaşandı.

    Davada flaş gelişme: Jüriden yargıca kritik notJüri üyeleri dün de bir hükme varamadı ancak bugün için Yargıç Richard Berman’a bir not gönderdiler. Berman’ın açıklamasına göre; jüri bugün mesai bitimine kadar çalışmak istedi. Berman da onlara “İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz” yanıtını verdi. 28 Kasım’da başlayan duruşmalar süresince cumaları yarım gün çalışılmıştı. Bu gelişme, jüri üyelerinin davada yargılanan tutuklu tek sanık olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında bir karara vermek üzere oldukları yönünde yorumlandı. Jüri bugün de bir karara varamazsa, Noel tatili nedeniyle müzakereler 3 Ocak’ta yeniden başlayacak.

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    Etiketler: ABD , zarrab
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