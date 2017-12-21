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    Çin'den flaş yasak: Ağır ceza...

    AA
    21.12.2017 - 23:09 | Son Güncelleme:

    Çin’de Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyeleri, Noel kutlamalarına katılmamaları yönünde uyarıldı.

    Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinin Hıngyang Kamu Güvenliği Bürosu, parti üyelerine, yerel hükümet yetkilileri ve ailelerine Noel kutlamalarına katılmamaları uyarısında bulunuldu.

    Parti üyeleri ve yetkililerin akrabalarının iyi bir üye imajı çizmek için bile olsa dini kutlama ve festivallere katılımının yasaklandığı bildirildi. Öğrencilere de çağrı yapılarak Batılı kültürlerin istilasına karşı "milli duruş" sergilemeleri gerektiği belirtildi.

    AĞIR CEZA

    Noel kutlamaları için kullanılacak yapay kar alım ve satışını yapanların da ağır şekilde cezalandırılacağı ifade edildi.

    Çin Komünist Gençlik Birliğinin Anhui Bürosu da pazar günü yaptığı açıklamada, Çin’in geçmişte "Batılı güçlerce" işgal edildiğini belirtilerek,
    "Noel, Çin için bir utanç günüdür.” ifadesine yer vermişti. Ayrıca Batı festivallerinin ülkede bir kültür istilası olduğu vurgulanmıştı.

    Geçen yıllarda ise Cıciang eyaletinde devlet okullarının Noel bağlantılı etkinlikler düzenlemeleri yasaklanmıştı.

    Etiketler: Çin Komünist Partisi , ÇKP , yasak
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