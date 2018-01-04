Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Burası New York... ABD'yi esir aldı

    Burası New York... ABD'yi esir aldı

    AA
    04.01.2018 - 21:58 | Son Güncelleme:

    ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği fırtına nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi.

    New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.

    "Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

    3 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

    Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı. 

    Burası New York... ABDyi esir aldı

    Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı.

    Burası New York... ABDyi esir aldı

    New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

    Burası New York... ABDyi esir aldı

    Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: ABD , fırtına
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri