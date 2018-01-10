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    Bu kez cezaevi: Onlarca kişi hastanelik oldu

    DHA-AA
    10.01.2018 - 00:37 | Son Güncelleme:

    ADIYAMAN’da ilaçlama çalışması yapılan cezaevinde zehirlenen 98 tutuklu ve hükümlü hastanede tedaviye alındı.

    Musalla Mahallesi’nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi.

    İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 68 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Daha sonra tedbir amaçlı 30 kişi daha hastaneye sevk edildi. Tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Etiketler: adıyaman , zehirlenme
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