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    BM'den dikkat çeken terör örgütü YPG açıklaması

    Razi CANİKLİGİL/NEW YORK-AA
    16.01.2018 - 22:14 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" kurma planına ilişkin, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu" dedi.

    Birleşmiş Milletler’de yeni yılın ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" planına ve Türkiye’nin son tepkisine ilişkin "Biz inanıyoruz ki, bunca yıldan sonra Suriye’de hala askeri çözümleri konuşuyorsak, askeri çözüm bulunmadığı açıktır." dedi

    Bunca yıldır yapılan askeri çözüm çabalarının, askeri çözüm yolunun işe yaramadığını gösterdiğini belirten Guterres, ‘Suriye’de umut sinyalleri var. Savaşı engellemek için önümüzde fırsat penceresi var.’ ifadelerini kullandı.

    Genel Sekreterlik yaptığı ilk gün, barış için bir çağrı yayınladığını ve  acı çektiren krizleri sona erdirmek için diplomatik çabaların artırılması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Guterres, bu yılın ilk gününde de, kırmızı bir uyarı yayınladığını belirtti.

    Dünyada eşitsizlik ve milliyetçilik artarken, güven ve dayanışmanın düşüşe geçtiğini belirten Genel Sekreter Guterres; "’Günümüzün zorluklarına rağmen, dünyanın cesur bir liderliğe ihtiyacı var. Daha az nefret, daha fazla diyalog ve daha derin uluslararası işbirliği gerekiyor.’ dedi.

     

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    Etiketler: bm , son dakika , gutterres
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