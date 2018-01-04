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    Gece yarısı kanlı infaz: Dikkat çeken detaylar

    DHA
    04.01.2018 - 00:15 | Son Güncelleme:

    AKSARAY’da Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (25), bir tarlada otomobilinin içinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

    Kütük’ün olaydan bir kaç saat öncede Konya’dan Aksaray’a giderken otomobil içinde çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında canlı olarak yayınladığı görüldü. Jandarma, 2 kişinin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

    Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray- Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki bir tarlada park halinde duran 68 BM 327 plakalı otomobil içindeki 1’i kadın 2 kişinin kanlar içinde hareketsiz halde olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi.

    Gece yarısı kanlı infaz: Dikkat çeken detaylar

    Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil içindeki kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğünü saptadı.

    ELİNDE DİNİ KİTAPLAR

    Öldürülenlerden birinin Tuncer Kütük diğerinin de Mediha Akdağ olduğunu belirledi. Mediha Akdağ’ın elinde ise Kuran-ı Kerim  ve dini kitapların bulunduğu belirledi. İki kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

    Gece yarısı kanlı infaz: Dikkat çeken detaylar

    Öldürülen Kütük’ün olaydan bir kaç saat önce Konya’dan Aksaray’a giderken otomobil içinde çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında canlı olarak yayınladığı, yanındaki kişiye de sürekli kendisini çekmesini söylediği görüldü. Jandarma ekipleri, Kütük ve Akdağ’ı öldüren şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

    Etiketler: silahlı saldırı , Silahlı saldırı
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