Bugün hangi son dakika gelişmeleri yaşandı? - İşte gündemden önemli haberler

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Gündemden Başlıklar



1- Erdoğan ayağının tozuyla kritik toplantıya geçti!

New York'ta yapılam BM zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve sonrasında Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanına indikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti. Erdoğan, bugün saat 15.00'te yapılacak MGK'ya başkanlık yapacak. MGK'nın ardından ise Bakanlar Kurulu toplanacak.



2- Barcelona'da öğrenciler üniversiteyi işgal etti

Barcelona'da öğle saatlerinde çok sayıda öğrenci sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle birlikte Barcelona Üniversitesi'nin işgal etti. İçeride öğrenciler bir yandan referandum ve Katalonya'yla ilgili sloganlar atarken birkaç gün önce tutuklanan 14 Katalan politikacının da serbest bırakılmasını istiyor. Haberin devamı...



3- Tepki çeken Gölcük Müftüsü'nden yeni açıklama

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile büyük tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan Gölcük Müftüsü Yazıcı yeni bir açıklama yaptı. Yazıcı, yanlış anlaşıldığını savundu.



Kocaeli’nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın, Facebook hesabından ’Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana’ şeklindeki paylaşımı yoğun tepkilere yol açarken, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Müftü Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, paylaşımının başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından üzüntü duyduğunu belirtti. Haberin devamı...



4- Kadir Topbaş ile ilgili son dakika gelişmesi

İstifa ettiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın bugün bir açıklama yapacağı öğrenildi.



Başbakan Binali Yıldırım Türk İş ile görüşmesinin ardından gazetecilerin konu hakkındaki sorusuna, “Bu konuda bugün içinde Kadir Bey bir açıklama yapacak” cevabını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti. Haberin devamı...



5- Trump'tan Kim Jong-un'a çok sert sözler!

ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un açıklamalarına karşı yanıt verdi. Trump, Kim Jong-un için 'deli adam' ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un'un açıklamalarına Twitter'dan yanıt verdi. Donald Trump, "Halkının açlık çekmesine ya da ölmesine aldırmayan deli adam Kim Jong-un, hiç görülmemiş şekilde test edilecek!" dedi. Donald Trump yazdığı bir başka Tweet'te Rusya'yı hedef aldı. Trump," Rusya sahtekarlığı Facebook reklamlarında sürüyor. Tamamen önyargılı ve dürüst olmayan üçkağıtçı Hillary medyası ne diyorsunuz? " ifadelerini kullandı.



6- Başbakan Yıldırım: Barzani bu sevdadan vazgeçmeli

Başbakan Binali Yıldırım, Türk İş ziyareti sonrasında açıklama yaptı. Kuzey Irak'ın yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna değinen Yıldırım, "Türkiye uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan haklarını kullanmakta kararlıdır. Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir. Bütün dünyanın karşı çıktığı ve açık olarak ikili ve uluslararası hukuka aykırı olarak inatla yapmaya çalıştığı bu referandum, bölgedeki Kürt kardeşlerimiz için de hayırlar getirmez. Bölge için hiç hayırlı olmaz" dedi. Haberin devamı...







Son Güncelleme: 22.09.2017 - 16:00