Son dakika haberi: Yakalandı... Eren'in katili o mu?

İHA'nın haberine göre teröristin Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 Yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırıya katıldığı değerlendiriliyor.



Yakalanan PKK’lı teröristle ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “23.10.2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında ilimiz Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde ihbar üzerine şüpheli bir şahsın jandarma görevlilerince yakalandığı, yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup "Aram" kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu Başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi.