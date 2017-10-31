Son dakika haberi: Ünlü otel sahibine silahlı saldırı şoku...



İddialara göre olay bugün sabah saatlerinde İstanbul Ayazağa'da yaşandı. Kimliği belirlenemeyen saldırganlar Sayılgan'ın şoförünün kullandığı 34 SAY ... plakalı aracına ateş ederek beyaz bir araç ile olay yerinden kaçtı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Sayılgan'ın şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü öğrenildi.

Son günlerde bazı işadamalarına yönelik tehditler nedeniyle soruşturmanın derinlikli bir biçimde yürütüldüğü öğrenildi.

Tekstil ve turizm sektöründe yatırımları bulunan Kervansaray Yatırım Holding bir süredir mali sıkıntıları ile gündemde. Gruba bağlı bazı oteller icradan satışa çıkarılmıştı. Grubun 100 milyon Euro'ya yakın borcunun olduğu belirtiliyor.

Sayılgan'a yönelik saldırının gerisinde alacaklıların olup olmadığı konusu ise yürütülecek soruşturma sonrası kesinleşecek.

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