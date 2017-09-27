Üniversitelilere 'Hoşgeldin' dayağı

Olay, dün saat 16:30 sıralarında Kalkınma Mahallesindeki KTÜ Kampusu’nde meydana geldi. Bir grup öğrenci, giydikleri kostümlerle üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere hazırladıkları Hoşgeldiniz gösterisini sunup, bildiri dağıtmaya başladı.

Hoparlörden müzik yayını da yapan grup iddiaya gore gürültü yaptıkları gerekçesiyle özel güvenlik görevlilerinin uyarısı ile karşılaştı. Grup üyeleri ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bazı özel güvenlik görevlileri gruptaki öğrencilere tekme- tokat müdahale etti. Bu sırada bir öğrenci yere düştü, boğazı sıkılan bir öğrenci de zor durumda kaldı.

Arbedede yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili bazı öğrenciler ve özel güvenlik görevlileri birbirlerinden karşılıklı şikayette bulundu.

’KTÜ Öğrenci Kolektifi’ adına yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı, Açıklamada, Öğrencinin can güvenliğinden sorumlu olan özel güvenlik, nasıl olur da üniversitelilerin can güvenliğini tehdit ederek büyük bir kinle saldırır? diye soruldu.