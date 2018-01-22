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    Gece yarısı katliam gibi kaza: İlk belirlemelere göre 4 ölü

    DHA
    22.01.2018 - 01:02 | Son Güncelleme:

    KARABÜK’te, Kardemir’de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada midibüsün sürücüsü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

    Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Kardemir’de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Araçta bulunan yaralılar çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

    VALİ BİLGİ ALDI

    Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi alarak, çalışmaları takip etti.

    Etiketler: servis midibüsü , son dakika
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