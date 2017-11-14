Son dakika haberi... Euro tarihi rekor kırdı

Sabah saatlerinde 4.52 seviyesinde hareket eden euro/TL, 4.5422 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolarda küresel değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratmaya devam ediyor.. Piyasalar bugün Hazine'nin iki ve 10 yıllık gösterge tahvil ihalelerini izleyecek.

Bu sabah güne 3.8710/3.8750 seviyesinden başlayan dolar kuru; saat 12:02 itibarıyla 3.8750 seviyesinden işlem görürken, euro kuru 4.5344 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar ise 1.1707 seviyesinde hareket etti.

HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK

Hazine bugün Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde yeni iki yıllık gösterge olacak olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez, 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Enflasyonda devam eden yükseliş ve Hazine'nin artan iç borç çevirme oranları son dönemde TL varlıklarda baskı yaratan unsurlardan biri olarak öne çıkarken, piyasalar ihalelere gelecek talebi izleyecek.

TL'de ayrıca dolarda küresel değerlenme, ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi, jeopolitik risklere ilişkin endişeler de baskı yaratmaya devam ederken; 3.85-3.89 bandındaki hareket sürüyor.

Yurt dışında saat 11.30'da İngiltere TÜFE, saat 12.00'de Almanya ZEW eğilim endeksi, Euro Bölgesi GSYH ve sanayi üretimi, saat 15.30'da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE verileri açıklanacak.

MERKEZ BANKALARININ TOPLANTILARI KRİTİK

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi, ABD Merkez Başkanı (Fed) Başkanı Janet Yellen, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'nin katılımıyla günün ilerleyen saatlerinde Frankfurt'ta ECB'nin ev sahipliğinde düzenlenecek merkez bankası iletişimi konulu toplantı izlenecek.

Dolar, ABD hazine tahvil getirilerindeki yüksek seyirden destek bulurken; sterlin Başbakan Theresa May'in İngiltere Başbakanı olarak kalabilmesine ilişkin endişelerin ardından geriledikten sonra yatay seyir izliyor.

Yatırımcılar Fed'in gelecek ay faizi 25 baz puan artıracağını fiyatlarken; tahvil eğrisi yatay hale gelmeye başladı, iki yıllık ABD hazine tahvil getirileri ise dokuz yılın zirvesini gördü.

Yatırımcılar, Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilen ABD vergi yasa tasarısının iki ayrı taslağının uzlaştırılmasını bekliyorlar. ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler kurumlar vergisi kesintisinin Temsilciler Meclisi'nin önerdiğinden bir yıl daha geç yapılmasını öneren bir plan ortaya koydular.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün de yükselişini sürdürürken, spot kapanışta ortalama yüzde 12.25, valörde son işlemde yüzde 12.34 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.70, valörde son işlemde yüzde 13.82 seviyesindeydi.