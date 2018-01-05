Son dakika haberi... Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert cevap: FETÖ ağzıyla konuşuyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ortak basın toplantısına damga vuran anlardan biri bir Fransız gazetecinin sorduğu soru üzerine Erdoğan’ın, “Sen FETÖ ağızıyla konuşuyorsun” diyerek tepki göstermesi oldu. Erdoğan’ın sinirlenerek tepki gösterdiği Fransız gazeteci Laurent Richard’dı.

Richard, “Türkiye, Suriye'ye TIR'larla silah gönderdi. Pişman mısınız?” sorusu üzerine Erdoğan, “Sen FETÖ ağızıyla konuşuyorsun” şeklinde tepki gösterince, “Bir gazeteci gibi, bir Fransız gazeteci gibi konuşuyorum” cevabını verdi.

Bu cevap üzerine Erdoğan, özellikle Fransız televizyonlarında ve sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmasına neden olan, “Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika’nın 4 bin TIR Suriye’ye getirdiği silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya. Bunları da araştırsaydın, niye bunların üzerine durmuyorsun? Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olur. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok, bilmenizi isterim. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin” ifadelerini kullandı.

Richard, basın toplantısında yaşanan olayın ardından, “Bugün sadece artık Türk gazetecilerin Erdoğan’a soramadığı soruları sormayı denedim” dedi.

Richard hem gazeteci hem de yönetmen. Odaklandığı alan ise belgeseller. Yaklaşık 12 yıldır Fransız televizyon kanalları France 2, France 3, France 5 ve Canal+ için araştırma odaklı belgeseller çekiyor. 2011’den bu yana da Premieres Lignes adlı basın ajansının genel yayın yönetmeni. Premieres Lignes belgeselleri, televizyon programları ve kapsamlı röportajlarıyla dikkat çekiyor.

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