Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadele ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandum ele alındı. İki lider, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandumun bölgede gerilimi tırmandırabileceğinin altını çizerken, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

STOLTENBERG İLE GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.