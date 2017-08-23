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    Son dakika haberi!... Başika Kampı ile ilgili flaş açıklama

    Uğur ERGAN / ANKARA
    23 Ağustos 2017 - 14:44Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 14:52

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik Bağdat ziyaretinde Iraklı mevkidaşı Caferi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Iraklı bir gazetecinin “Türkiye, Başika’dan ne zaman çekilecek?” sorusunu yanıtlarken, “Başbakanımız Binali Yıldırım’ın daha önceki Bağdat ziyaretinde açıklandığı gibi bu konuda özel temsilciler, teknik görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    “Başika konusunu açık ve samimi şekilde değerlendirdik. Başika, Irak’ın toprak ve sınır bütünlüğünü tehdit etmek için kurulmadı. Burada Irak’ın öz evlatları DEAŞ’a karşı mücadelede eğitildi, donatıldı. 700 kadar DEAŞ’lı kamptaki mevcudiyetimizce etkisiz hale getirildi.

    Son dakika haberi... Başika Kampı ile ilgili flaş açıklama

    Bu güçler Musal’a da katkı sağladı. Şu anda da Irak yönetiminin görevlerini yerine getiriyor. Başika’nın iç siyasette yarattığı rahatsızlığın farkındayız. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Bağdat ziyaretinde açıklandığı gibi Başika’dan çekilme konusuna birlikte karar vereceğiz. Bu konuda özel temsilciler, teknik görüşmeleri sürdürüyor.”

    REFERANDUM KARARI YANLIŞ

    Çavuşoğlu bir başka soru üzerine Bağdat’tan sonra gideceği Erbil’de Kürt Bölgesel Yönetimi’ne referandum kararının yanlış olduğunu ve bu karardan vazgeçmelerini söyleyeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu aynı konuda Bağdat ile Erbil arasında talep gelirse yapıcı rol oynamaya hazır oldukları mesajını da verdi.

    Bu arada Bakan Çavuşoğlu’na yakın bir kaynak, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu’nun sözlerinin çekilme gibi algılanmasının doğru olmayacağını savunarak, “Teknik görüşmelerin sürdüğünün ifade edildiğini” söyledi.

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    Etiketler: başika , ırak , kamp
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