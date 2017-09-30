Bakan'dan 'Pazar ve Pazartesi yağmur var' uyarısı



Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’da partisinin Şuhut ilçe kongresine katıldı. Kongreye sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, hava durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak yağış uyarısında bulundu.

Vatandaşların hava durumunu akıllı cep telefonlarına indirdikleri uygulamalarda takip etmesi ricasında bulunan Bakan Eroğlu, “Özellikle yarın Pazar gününden itibaren aşağı yukarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç olmak üzere, Doğu Anadolu’nun bir kısmı tamamen yağışlı. Hatta Kocaeli, İstanbul kısmında biliyorsunuz ikaz etti Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da dünden itibaren başlayan kuvvetli bir yağış olacağını, Kocaeli’de de Pazar günü devam ediyor. Türkiye’de büyük yağışlı bir döneme girdik. Hava sıcaklıkları bölgesine göre 5-6 derece düştü. Özellikle diğer günler Pazartesi günü yağışlar devam ediyor. Sadece Akdeniz, Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yağış yok ama diğer bütün bölgelerde var. Salı günüde özellikle Doğu Anadolu’nun ve Doğu Karadeniz’in tamamında yağışlar var. Ama önümüzdeki hafta özellikle perşembe, cuma, cumartesi günleri yağış yok” dedi.

Elinde bulunan meteorolojik harita ile açıklamalarına devam eden Bakan Eroğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

“Özellikle Pazar ve Pazartesi günündeki yağışlara vatandaşlarımızın dikkat etmesini ve bu konuda ilgili kamu kurum, kuruluşları ve belediyelerin gerekli tedbirleri almalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü yağışlarla ilgili önceden de ikaz ediyoruz. Türkiye’de gerçekten çok ileri biz sistem kurduk.

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