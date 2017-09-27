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Son dakika haberi... Bakan açıkladı: MTV yüzde 40 artacak

Neşe KARANFİL
27.09.2017 - 14:18 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 15:13

Son dakika haberi! Maliye Bakanı Naci Ağbal, açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, binek otomobil MTV’sinin 2018’de yüzde 40 artacağını açıkladı.

 Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamaları şöyle;

* Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak.

* Şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan vergi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkacak.

* Kurumlar vergisinde bazı düzenlemeler yapıyoruz. Finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak bir yasal düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceğiz. İkinci olarak kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevkifatının yapılmasını öngörüyoruz.

* Gelecek sene özelleştirme geliri hedefimiz 10 milyar lira. 2019 ve 2020 yıllarında yine 10'ar milyar liralık özelleştirme geliri hedefliyoruz.

Son dakika haberi... Bakan açıkladı: MTV yüzde 40 artacak

*Bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz. Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz.

 

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Etiketler: son dakika , haber , haberler , otomobil , mtv , vergi , bakan
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