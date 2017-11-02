AVM'de silahlı şahıs iddiası... AVM boşaltıldı

Bahçelievler’de bir alışveriş merkezinde silahlı şahsı olduğu iddiası üzerine güvenlik görevlileri alarma geçti. Alışveriş merkezi boşaltılırken ekipler, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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