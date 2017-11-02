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    AVM'de silahlı şahıs iddiası... AVM boşaltıldı

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 18:42 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bahçelievlerde bir alışveriş merkezi, silahlı şahıs ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

    Bahçelievler’de bir alışveriş merkezinde silahlı şahsı olduğu iddiası üzerine güvenlik görevlileri alarma geçti. Alışveriş merkezi boşaltılırken ekipler, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Etiketler: İstanbul , AVM , son dakika
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