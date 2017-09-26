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    Güpegündüz İstanbul...Dehşeti yaşadı!

    Erhan TEKTEN (DHA)
    26.09.2017 - 11:35 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:35

    Küçükçekmece  Sefaköy'de silahlı bir kişinin tartıştığı kişiyi vurma anı kameraya yansıdı.

    Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Yol ortasında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Takım elbiseli kişi silah çekince, tartıştığı genç kaçarak aracına bindi. Peşinden ateş açtığı genci aracın içinde yakalayan kişi, genci bacağından vurdu. Silahını beline koyan saldırgan rahat hareketlerle aracına binerek uzaklaştı. Silahlı saldırıya uğrayan gencin yardımına mahalle sakinleri koştu. Saldırıya uğradığı sokakta oturduğu öğrenilen genç, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaydırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Saldırı anı sokak sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde saldırganın genci vurması ve aracına binerek uzaklaşması yer alıyor. 

    Etiketler: istanbul , son dakika , dehşet
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