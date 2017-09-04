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    Son dakika... Güney Kore'den şok 'Kuzey Kore' açıklaması... Yeni bir denemeye hazırlanıyorlar

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 10:08 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 11:24

    Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer füze testine hazırlandığına dair işaretler olduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanı Mattis, "ABD'ye veya müttefiklerimize yönelik tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz" demişti.

    AP'nin aktardığı habere göre Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir füze testine hazırlandığına dair işaretler tespit ettiklerini bildirdi.  Bakanlık yetkilisi Chang Kyung-soo, sıradaki füze denemesinin 'kıtalararası balistik füze' olabileceğini düşündüklerini söyledi.

    Güney Kore Savunma Bakanı bir açıklama yaparak, "Artık konuşmak yerine askeri karşılık vermenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

    Önceki gün Kuzey Kore'nin 6.3 büyüklüğünde depreme sebep olan hidrojen bombası denemesine dünya ülkelerden tepki yağmaya devam ediyor.

    GÜNEY KORE SALDIRI SİMÜLASYONU YAPTI

    ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı birlikte daha çok tatbikat yapma kararı aldı. Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından Güney Kore, bir takım füze denemeleri yaptı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer tesislerinden birine saldırı simülasyonu yapıldığını duyurdu.

    Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Çin, Güney Kore ve ABD gibi pek çok ülke denemeyi kınadı, Kuzey Kore'nin bölge barışı için tehdit oluşturduğunu söyledi. 

    ABDden Kuzey Koreye: Büyük bir askeri cevabı olurABD'den Kuzey Kore'ye: Büyük bir askeri cevabı olur

    'SERT ASKERİ KARŞILIK VERECEĞİZ'

    En sert açıklamalardan biri de ABD Savunma Bakanı Mattis'ten geldi. Mattis, "ABD'ye, Guam dahil olmak üzere topraklarına ya da müttefiklerimize yönelik herhangi bir tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz." diye konuştu.

    Denemenin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore'nin sözleri ve eylemleri çok düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor. Çin için de büyük bir tehlike ve sıkıntı kaynağı olan haydut bir devlet. Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!" demişti.

    Trumptan Kuzey Kore depremine çok sert sözlerTrump'tan 'Kuzey Kore depremine' çok sert sözler!

     

     

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    Etiketler: Kuzey Kore , ABD , Güney Kore
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