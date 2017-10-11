Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Son dakika!.. Gülhane'de otelde korkutan yangın

    Son dakika!.. Gülhane'de otelde korkutan yangın

    Özgür EREN/İstanbul, (DHA)
    11.10.2017 - 18:51 | Son Güncelleme:

    Fatih Gülhane'de bir otelin çatısında yangın çıktı.

    Alınan bilgiye göre, Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi Alemdar Sokak'ta bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Otel çalışanlarınca söndürülmek istenen yangın, daha önce otel olarak kullanılan yandaki ahşap binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler itfaiye erleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, itfaiye ekipleri çatı katında soğutma çalışması yaptı. Polis, caddede önlem alırken, çalışmaların ardından trafiğe kapanan cadde ulaşıma açıldı.

    Etiketler: gülhane , otel , yangın
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri