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    Son dakika... Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere yanıt!

    Hürriyet Haber
    30.12.2017 - 17:33 | Son Güncelleme:

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan AK Parti'den gelen eleştirilere yanıt verdi.

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. Gül'ün açıklaması şöyle: "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. "

    Son dakika... Gülden AK Partiden gelen eleştirilere yanıt


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    Etiketler: eleştiri , Son dakika
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