Son dakika: Gözler saat 14.00'da

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde görülen 43’u tutuklu 46 sanıklı ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesi’ davasında sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyetinin duruşmaya karar için ara vermesi bekleniyor.

Duruşmada sanıklardan Ünsal Coşkun, Tezcan Kızılelma ve Hüseyin Yılmaz, SEGBİS sistemi ile son sözlerini söyledi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, karar için duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdi.





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