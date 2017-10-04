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    Son dakika: Gözler saat 14.00'da

    Banu ŞEN/Muğla
    04.10.2017 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sanıklar son sözlerini söyledi. Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde karar aşamasına gelen duruşmada sabah başlayan duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

    Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde görülen 43’u tutuklu 46 sanıklı ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesi’ davasında sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyetinin duruşmaya karar için ara vermesi bekleniyor.

    Duruşmada sanıklardan Ünsal Coşkun, Tezcan Kızılelma ve Hüseyin Yılmaz, SEGBİS sistemi ile son sözlerini söyledi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, karar için duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdi.

     

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    Etiketler: suikast davası , muğla , karar
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