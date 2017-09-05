Son dakika... Gözaltındaki eski Maçka İlçe Jandarma Komutanı adliyede

Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Ağustos'ta gözaltına alınan Zengin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zengin, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Zengin adliyeye sevk edilirken cep telefonu ve bilgisayarı Trabzon Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünde inceleniyor. Zengin'in kullandığı cep telefonuna format atıldığı ve tüm verilerin silindiği öğrenildi.