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    Son dakika... Gözaltındaki eski Maçka İlçe Jandarma Komutanı adliyede

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 14:10 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 14:21

    İzmir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan Trabzon'un Maçka ilçesinin eski Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, adliyeye sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Ağustos'ta gözaltına alınan Zengin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zengin, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    Zengin adliyeye sevk edilirken cep telefonu ve bilgisayarı Trabzon Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünde inceleniyor. Zengin'in kullandığı cep telefonuna format atıldığı ve tüm verilerin silindiği öğrenildi.

    Etiketler: Son dakika , Maçka , Jandarma , Gözaltı
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