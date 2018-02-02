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    Son dakika... Gözaltındaki 3 TTB yöneticisi için karar

    Mesut Hasan Benli / Hürriyet
    02.02.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Türk Tabipleri Birliği yöneticileri Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp'in haftada bir gün imza şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

    Serbest kalan TTB üyeleri çiçekle karşılandı. (Fotoğraf: Twitter/Barış YARKADAŞ)

    GÖZALTINDAKİ diğer 8 kişinin emniyetteki işlemlerinini sürdüğü kaydedildi. Son dakika... Gözaltındaki 3 TTB yöneticisi için kararAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı harekâtına ilişkin açıklamasında, "savaş bir halk sağlığı sorunudur" ifadesini kullanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

    Ayrıntılar geliyor... 

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    Etiketler: Son dakika , Türk Tabipleri Birliği , Mahkeme
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