Son dakika... Gözaltındaki 3 TTB yöneticisi için karar

GÖZALTINDAKİ diğer 8 kişinin emniyetteki işlemlerinini sürdüğü kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı harekâtına ilişkin açıklamasında, "savaş bir halk sağlığı sorunudur" ifadesini kullanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

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