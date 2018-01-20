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    Son dakika... Geziye giden yolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    AA - İHA
    20.01.2018 - 06:48 | Son Güncelleme:

    Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüsün Eskişehir'de kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

    Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı, Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

    Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

    BİR KİŞİ DE KAYIP İDDİASI

    Öte yandan kazada bir kişinin de kayıp olduğu öne sürülürken, polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.

    Etiketler: otobüs , trafik kazası , son dakika , Kartallar Gezi
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