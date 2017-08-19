Son dakika... GES ile 3 milyon tasarruf

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can,GES için ilk ihaleyi geçtiğimiz aylarda Yeni Mahalle pazar yeri çatısı, Kırklarsırtı pazar yeri çatısı ve belediye tesisleri içindeki çatılar için yaptıklarını söyledi. İkinci ihaleyiBağlar pazar yeri çatıları, ve canlı hayvan pazarı çatılarına yönelik, son ihaleyi de Turkuaz pazar yeri çatıları için gerçekleştirdiklerini anlatanCan, GES’ler devreye girdiğinde yaklaşık 3 milyon TL tasarruf sağlayacaklarını vurguladı.

Elektrik harcamalarının yıllık 1 milyon TL olduğunu belirtenCan, şu bilgileri verdi: "Belediye olarak 3,5 megawattlık lisansımızı aldık. Birinci etap ihalemizi gerçekleştirdik. Yeni Mahalle ve Kırklarsırtı pazar yerleri çatılarına güneş enerjisi panelleri döşenmeye başlandı. Belediye tesisleri içindeki çatıların ise alt yapısı tamamlandı, montajı için paneller bekleniyor. Buradan 1,2 megawatt elektrik üreteceğiz. Bu birinci etap olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz ikinci etap ihalemiz ise Bağlar pazar yeri çatıları ve aynı zamanda arıtma tesisimizin orada bulunan canlı hayvan pazar yeri çatıları şu anda sözleşme aşamasında. Gerçekleştirmiş olduğumuz 3üncü ihalemiz ise Şehitishak Mahallesi Turkuaz pazar yeri çatıları. Burası da şu anda sözleşme aşamasında, proje bittiğinde belediye 3.5 megawattlık elektrik üretecektir."