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    Gerilimde yeni perde: Rusya'ya karşı 'Savaşa hazırlıklı olun' broşürü

    Hurriyet.com.tr
    17.01.2018 - 22:06 | Son Güncelleme:

    Rusya'nın bölgedeki politikalarına karşı savunma stratejisini güncelleyen İsveç, gelecek baharda 4.7 milyon haneye "savaşa hazırlıklı olun" broşürü dağıtma kararı aldı.

    Sivil Acil Durum Ajansı Sözcüsü, Amerikan yayın kuruluşu CNN'ye yaptığı açıklamada, "broşüre kısmen bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

    Sözcü, broşürlerin İsveçlileri "dünyalarının altüst olduğu" duruma nasıl hazırlıklı olacakları konusunda eğitmeyi amaçladığını ifade etti.

    Broşürlerde vatandaşların evlerinde gerekli gıda, su ve battaniye bulundurmaları gibi pratik bilgiler de içerecek.

    ASKERİ HARCAMALARI ARTIRDI

    2010'da gönüllülüğe dayalı askerlik sistemine geçen İsveç, gelecek yıl mecburi askerliğe geri dönecek. Stockholm yönetimi Şubat 2015'te beş yıllık süreç içerisinde askeri harcamalarını artırma kararı almıştı.

    Mayıs 2017'de CNN'e konuşan İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "Rusya rejimi, siyasi amaçlarını yerine getirmek için askeri güç kullanmaya hazır olduğunu gösterdi" demişti.

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    Etiketler: gazetehaberleri
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