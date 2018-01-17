Gerilimde yeni perde: Rusya'ya karşı 'Savaşa hazırlıklı olun' broşürü

Sivil Acil Durum Ajansı Sözcüsü, Amerikan yayın kuruluşu CNN'ye yaptığı açıklamada, "broşüre kısmen bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Sözcü, broşürlerin İsveçlileri "dünyalarının altüst olduğu" duruma nasıl hazırlıklı olacakları konusunda eğitmeyi amaçladığını ifade etti.

Broşürlerde vatandaşların evlerinde gerekli gıda, su ve battaniye bulundurmaları gibi pratik bilgiler de içerecek.

ASKERİ HARCAMALARI ARTIRDI

2010'da gönüllülüğe dayalı askerlik sistemine geçen İsveç, gelecek yıl mecburi askerliğe geri dönecek. Stockholm yönetimi Şubat 2015'te beş yıllık süreç içerisinde askeri harcamalarını artırma kararı almıştı.

Mayıs 2017'de CNN'e konuşan İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "Rusya rejimi, siyasi amaçlarını yerine getirmek için askeri güç kullanmaya hazır olduğunu gösterdi" demişti.

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