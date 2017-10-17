Son dakika gelişmesi... Peşmerge Başika'dan çekildi

AA'nın aktardığına göre Irak güçleri, Türkiye'nin askeri üssünün de bulunduğu Başika'ya girdi. Musul'un doğusundaki kentte peşmergelerin çekildiği bildiriliyor. Barzani'nin yayın organı Rudaw, bir saat önce geçtiği haberde peşmergelerin mevzilerini koruduğunu savunmuştu.

"KERKÜK'TEKİ BÜTÜN PETROL SAHALARI IRAK'IN KONTROLÜNDE..."

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük'teki tüm petrol sahalarının merkezi yönetimin kontrolüne geçtiğini belirtti. Iraklı güvenlik güçlerinin ve Haşdi Şabi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasındaki Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği iddia edildi.

Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki tüm petrol kuyuları ve tesisleri bakanlığımızın kontrolü altına girdi" dedi.

Cihad, söz konusu petrol kuyuları ve tesislerde görev yapacak yönetici ve teknik personelin atamasının da bir an önce yapılacağını sözlerine ekledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, DEAŞ'ın 2014'teki saldırıları sırasında Kerkük'teki petrol kuyularını ele geçirmişti.

PERVEZHAN SINIR KAPISI İDDİASI

Öte yandan Iraklı güvenlik güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasındaki Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği iddia edildi.

AA muhabirinin sınır kapısındaki yetkililerden aldığı bilgilere göre, İran'da konuşlandıkları iddia edilen Haşdi Şabi birliklerinin IKBY'deki

Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği ve orada denetimi ele aldığı ifade edildi.