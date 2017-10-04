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    Son dakika gelişmesi: 2. Ordu Komutanı sınırda

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 19:29 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat 17’inci gününde devam ediyor. Zırhlı araçlar ile gerçekleşen tatbikatta askerlere eğitim verildi. Son dakika habere göre, akşam saatlerinde yapılan tatbikata 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katıldığı bildirildi.

    TSK'nın Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki alanda başlattığı tatbikat tüm hızıyla devam ediyor. Son dakika habere göre, Irak askerlerinin katılımıyla devam eden tatbikatta askerler zırhlı araçlar ile bölgeye intikal etti. Burada eğitim alan askerler daha sonra zırhlı araçlara binerek, alanda bulunan zırhlı araçlarda manevra eğitimi yaptı. Gece saatlerinde de devam eden tatbikata 

    CNNTÜRK'ün haberine göre 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katıldığı belirtildi.

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    Etiketler: suriye , sınır , 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel , son dakika , haber
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