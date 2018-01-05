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    Gece yarısı korkutan deprem... Türkiye'deki son depremler

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 01:25 | Son Güncelleme:

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre saat 01.03'te Van Mollakasım merkezli bir deprem meydana geldi. İşte Türkiye'de meydana gelen diğer depremler.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'dan (AFAD) alınan verilere göre saat 01.03'te Van Mollakasım merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

    Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Gece yarısı korkutan deprem... Türkiyedeki son depremler

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

    Etiketler: türkiye'deki son depremler , son dakika
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