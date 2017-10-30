Gece 02.30'da İstanbul'dan özel polisler geldi! Yakalandı!

Kadıköy’de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın katili Akyazı Dokurcun Haydarlar Mahallesi’nde yakalandı. Dün gece saat 02.30 sıralarında İstanbul’dan gelen özel polisler, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları operasyonda, silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın katili Emrah Yılmaz evinde kıskıvrak yakalandı.

Cep telefonu sinyalinden harekete geçen emniyet güçleri aslen Akyazı Dokurcunlu olan Emrah Yılmaz’ı evinde yakalayarak, İstanbul polisine teslim etti. Ayrıca katil Emrah Yılmaz’ın 5 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.





KARDEŞİ "PARAYA DOYMADI" DEMİŞTİ



Selva Sağlam Yılmaz’ın kardeşi Sinan Sağlam dün yaptığı açıklamada ablasının 15 gün de önce uyurken eşi tarafından bıçaklandığını ve daha sonra sürekli tehdit aldığını söylemişti. Sağlam, ”Ablam uyurken eşi sekiz yerinden bıçaklayıp, banka şifrelerini istemiş. Kart şifrelerini aldıktan sonra bankaya gidip hesaplarını boşaltıyor. Eve gelip ablama 'Seni böyle bırakırım, hakkımda şikayetçi olursan' diyor. Evde yalnız bir annem ve kardeşlerim var. Onların hepsini götürürüm diyor, ablam da kabul ediyor. Şikayetçi olmuyor o anda korkudan. Sonra banyoya sokuyor ablamı yıkıyor. Bütün eşyalarını makineye atıyor. Bıçağı da atıyor. Sonra ambulans çağrılıyor. Ablama siyah kıyafet giydirmiş, kanlar belli olmasın diye. Hastaneye gelip bırakıyor sonra. Bu 15 gün önce oluyor bunlar” demişti.

Ablasının sürekli tehdit mesajları aldığını belirten Sağlam, “Ablam zaten kendinde değildi, nekahat dönemindeydi. Tahmin ettiğim kadarıyla para istiyordu. Paraya doyamadı. O şekilde oldu yani. Devamlı para istiyor, vermeyince de tehdit ediyordu. Bu olayın ardından boşanma davası açıldı. Bir hafta kadar oldu, benim bildiklerim bu kadardı. Ablamdan öğrendiklerim bunlardı” şeklinde konuşmuştu.

Selva Sağlam Yılmaz'ın cenazesi, Karacaahmet Gasilhanesine götürüldü.



