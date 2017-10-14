Garda dehşet randevusu... Helin'i pompalıyla katletti, 2 öğrenciyi de yaraladı

İşsiz Mustafa Yetgin (22), bir süre önce ayrıldığı Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Helin Palandöken’in görüştüğü okul arkadaşı Cemil Yıldız’la messenger üzerinde tartıştı.

ENGEL OLMAK İSTEDİ AMA...

İki genç tehditler savuran yazışmalarının ardından Güzelyalı Tren İstasyonu’nda görüşmek üzere randevulaştı. Cemil Yıldız da arkadaşları Helin Palandöken ve Deniz Morsümbül (17) ile geldi. Tartışma burada da devam etti.

“Benim kız arkadaşımla nasıl çıkarsın” diye bağıran Yetgin yanında getirdiği pompalı tüfeği Yıldız’a doğrultup ateşledi. Yıldız bacağından yaralanıp yere yığıldı.

Dehşet dolu anlara tanık olan Helin Palandöken ile Deniz Morsümbül, Yetgin’e “Ne yapıyorsun sen” diyerek engel olmak istedi. Bunun üzerine silahı yeniden doğrultan Yetgin, Palandöken'i başından vurarak öldürdü, Morsümbül'ü ise yaraladı.



Hayatını kaybeden Helin Palandöken 18 Eylül'de bu tweeti atmış



BİLEKLERİNİ KESTİ

3 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Yetgin, olay yerinden kaçıp 1 kilometre uzaktaki Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne girdi. Burada bıçakla bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu sırada Mobil Okul Timleri saldırganı yakalayıp hastaneye götürdü.



Deniz Morsümbül Cemil Yıldız