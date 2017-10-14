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    Garda dehşet randevusu... Helin'i pompalıyla katletti, 2 öğrenciyi de yaraladı

    Çetin AYDIN- Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    14.10.2017 - 08:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’in (17) eski erkek arkadaşı sosyal medyadaki mesajlaşma programı üzerinden tartıştığı genç kızın okul arkadaşı Cemil Yıldız (17) ile Güzeyalı Tren İstasyonu’ndaki randevusunda kan döküldü. Hayatını kaybeden Helin Palandöken 18 Eylül'de Twitter'da 'Gizli bir sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum' diye yazmış. Palandöken’in hayatını kaybettiği olay şöyle gelişti:

    İşsiz Mustafa Yetgin (22), bir süre önce ayrıldığı Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Helin Palandöken’in görüştüğü okul arkadaşı Cemil Yıldız’la messenger üzerinde tartıştı.

    ENGEL OLMAK İSTEDİ AMA...

    İki genç tehditler savuran yazışmalarının ardından Güzelyalı Tren İstasyonu’nda görüşmek üzere randevulaştı. Cemil Yıldız da arkadaşları Helin Palandöken ve Deniz Morsümbül (17) ile geldi. Tartışma burada da devam etti.

    “Benim kız arkadaşımla nasıl çıkarsın” diye bağıran Yetgin yanında getirdiği pompalı tüfeği Yıldız’a doğrultup ateşledi. Yıldız bacağından yaralanıp yere yığıldı.

    Dehşet dolu anlara tanık olan Helin Palandöken ile Deniz Morsümbül, Yetgin’e “Ne yapıyorsun sen” diyerek engel olmak istedi. Bunun üzerine silahı yeniden doğrultan Yetgin, Palandöken'i başından vurarak öldürdü, Morsümbül'ü ise yaraladı.

    Garda dehşet randevusu... Helini pompalıyla katletti, 2 öğrenciyi de yaraladı
    Hayatını kaybeden Helin Palandöken 18 Eylül'de bu tweeti atmış


    BİLEKLERİNİ KESTİ

    3 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Yetgin, olay yerinden kaçıp 1 kilometre uzaktaki Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne girdi. Burada bıçakla bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu sırada Mobil Okul Timleri saldırganı yakalayıp hastaneye götürdü.

    Garda dehşet randevusu... Helini pompalıyla katletti, 2 öğrenciyi de yaraladı Garda dehşet randevusu... Helini pompalıyla katletti, 2 öğrenciyi de yaraladı
    Deniz Morsümbül                                        Cemil Yıldız

    Garda dehşet randevusu... Helini pompalıyla katletti, 2 öğrenciyi de yaraladı
    Helin Palandöken

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