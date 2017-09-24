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    Son dakika: Gara bölgesine hava harekatı

    aa-genel
    24.09.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 10:12

    Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

    23 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir.

    Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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    Etiketler: Kuzey ırak , Gara , TSK
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