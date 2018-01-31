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    Son dakika: Furkan Vakfı için flaş karar

    AA
    31.01.2018 - 22:51 | Son Güncelleme:

    Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vakfın faaliyetlerinin geçici men edildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." denildi.

    25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Adana, Elazığ ve Niğde'de yürütülen soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da arasında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmış, vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti. Vakfın yönetim kurulu toplantısının yapıldığı odaya şifreli kapıdan girilebildiği belirlenmişti.

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    Etiketler: furkan vakfı , adana , elazığ , son dakika
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