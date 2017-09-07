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    Son dakika... Fransa'dan kritik 'Türkiye' çağrısı

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 10:43 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 10:59

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan son dakika açıklaması geldi. Türkiye'nin son birkaç aydır AB'den uzaklaştığını ama ilişkilerin tamamen kesilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

    Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin son birkaç aydır AB'den uzaklaştığını ama ilişkilerin tamamen kesilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

    Macron'un açıklamaları, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Pazar günü Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini belirtmesinin ardından geldi.

    Kathimerini gazetesine konuşan Macron "Türkiye, başta gümrük birliği konusu olmak üzere, son aylarda AB'den uzaklaştı ve göz ardı edilemeyecek şekilde ileri gitti" dedi. "Ancak göç sorunu ve terör tehdidi başta olmak üzere karşılaştığımız birçok krizde (Türkiye) önemli bir partner olduğu için herhangi bir kopuntudan kaçınmamızı istiyorum."

    BİR ÇAĞRI DA ESTONYA'DAN

    AB dönem başkanlığını yürüten Estonya'nın Dışişleri Bakanı Mikser, Almanya'daki seçimler öncesi Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı söylemlere değinerek "Türkiye AB’nin vazgeçilmez bir partneri olduğunu düşünmemiz lazım. Türkiye bu bölgenin güvenliğinde çok önemli bir aktör. Aynı zamanda en güçlü ve askeri durumu en iyi olan NATO müttefiklerinden biridir" dedi.

     

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    Etiketler: FRANSA , Macron , AB , Türkiye
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