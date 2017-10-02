Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Son dakika: Fransa'dan acı haber.. Yangında ölen 5 kişiden 3'ü Türk

    Son dakika: Fransa'dan acı haber.. Yangında ölen 5 kişiden 3'ü Türk

    DHA
    02.10.2017 - 10:51 | Son Güncelleme:

    Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün Türk kökenli olduğu ifade edilirken, yangında 8 kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün ise çocuk olduğu ifade edildi.

    Fransa’nın Mulhouse şehrinde bir sosyal konutta çıkan yangında üçü Türk vatandaşı, beş kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Çok sayıda göçmenin yaşadığı Mulhouse kentinin Bourtzwiller bölgesinde yer alan bir sosyal konutta çıkan yangının merdiven boşluğundan başladığı duyuruldu. Yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangından 20 kişi kurtarılırken, yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.Yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu ifade ediliyor. Mulhouse kentinde çok sayıda göçmenin yaşadığı biliniyor. 

    20 KİŞİ KURTARILDI

    Binada yaşayan 20 kişinin itfaiye erleri tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Yangının çıkış sebebi açıklanmadı. AFP'ye konuşan Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner, "Korkunç bir şey, bütün kent bu trajedi nedeniyle şoke oldu" ifadesini kullandı. 

    Son dakika: Fransadan acı haber.. Yangında ölen 5 kişiden 3ü Türk

    Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktarak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

    Son dakika: Fransadan acı haber.. Yangında ölen 5 kişiden 3ü Türk

     

    Etiketler: Son dakika , fransa , fransız
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri