Son dakika... Fitch Türkiye kararını açıkladı

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği, not görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makroekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017'de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin "güçlü büyüme" yakaladığı vurgulandı.

BÜYÜME TAHMİNİ

Açıklamada, Türkiye'nin son 5 yılda yakaladığı ortalama büyüme oranı olan yüzde 5,6'nın benzer ülkelerin ortalaması olan yüzde 3,5'in çok üzerinde olduğuna işaret edilirken, teşvikler, turizmdeki kademeli toparlanma ve ticari ortak olan ülkelerdeki sağlam büyümenin Türkiye ekonomisini 2017'de desteklediği de ifade edildi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2017 sonunda yüzde 28,4 olduğunun, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının ise geçen sene yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleştiğinin tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Sıkılaşan mali ve parasal politikalar ile krediye ulaşılabilirliğin azalmasına işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin bu sene yüzde 4,1 seviyesinde olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca açıklamada, 2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

GÖSTERGELER 'DİRENÇLİ'

Makro ekonomik volatilite ve zorlayıcı koşulara rağmen Türkiye'deki bankaların kredi profilleri ve finansal göstergelerinin dirençli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fitch Ratings'in Türkiye bankaları hakkında görünümünün de "durağan" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, büyük ve çeşitliliğe sahip Türkiye ekonomisinde özel sektörün canlı olduğu vurgusu da yapılarak, ülkede kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın denk ülkelerin iki katı olduğu bilgisi paylaşıldı.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bugün yaptığı Türkiye değerlendirmesinde, "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyordu.

FITCH DAHA ÖNCEDEN NE KARAR ALMIŞTI?

Fitch 27 Ocak 2017'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+" ile yatırım yapılabilir seviyenin altında indirmişti. Türkiye böylece son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmiş oldu. 21 Temmuz 2017 tarihindeki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.