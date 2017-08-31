Son dakika… Filiz Aker'in abisi cenazede açıkladı: Veda mektubu bıraktı, bu iş böyle bitmeyecek

Tabutu Filiz Aker’in ağabeyleri Süleyman Bayer ve Sümer Bayer taşıdı.

Bir televizyon programına katılan Süleyman Bayer, “Annemizi abim öldürdü. 30 seneyi geçti. Ben de 11 yıl gasptan cezaevinde yattım” demişti.

Cinayet suçundan cezaevinde olan diğer ağabey Sümer Bayer ise cenaze için cezaevinden çıkış izni almıştı.

Sümer Bayer, Şaşmaz'ı 21 Ağustos’ta öldürmeyi planladığını iddia etmiş, Şaşmaz’ın bu tarihte kız kardeşiyle buluşmak üzere İstanbul’daki otele geldiğini öne sürmüştü.

Polisin kamera incelemelerinde bu tarihte Şaşmaz’ın otele gelmediğinin anlaşılmasının üzerine Bayer, kardeşinin bugünkü cenaze töreninde “Dışarıda bir yerde buluşmuş olabilirler ama 21 Ağustos’ta buluştuklarını biliyorum” dedi.

AĞABEY: ‘OKUDUKTAN SONRA YAK’ DEDİ

Bayer, kardeşinin “Okuduktan sonra yak” diyerek bir veda mektubu bıraktığını da şu sözlerle açıkladı:

"Hayatımda hiç ağlamamıştım ama bugün kızım beni ağlattı. Ben onun babası hem abisiydim. Kimse onu benim kadar iyi tanımaz. Ben onun platonik aşkıydım. O da benim platonik aşkımdı. Ben onun kırmızı çizgisiydim. Filiz ile vatanın ilişkisini ben biliyorum. Vatan ona abla diye hitap ederdi. Onun ablasıydı. Aralarında gönül ilişkisi olsa bilirdim. Vatan'la 21'inde buluştular belki otel dışında bilmiyorum… Borsacıyla ilgili. Dostum canım evladım dediğim insanlar bana neden ihanet etti. Daha taşıyamıyorum onu soracağım' dedi. Tabii başka şeyler de konuşmuşlar onlar bende gizli kalsın. Öbür tarafın da ailesi çoluk çocuğu var. Birçok şey konuşmuşlar."

"Onun bana vasiyeti oldu. Bilmem gereken her şeyi bana söyledi. Hepsi bende saklı. Önce canımı defnedeyim sonra eğer bilmeniz gereken bir şey olursa söyleyeceğim. Bir veda mektubu bıraktı. Bunları bunları unutma diye. Mektubu okuduktan sonra yak dedi. Evde banyoda okudum. Sonra da yaktım ve sifonu çektim. Benim hafızamda kayıtlı kaldı. Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek. Son konuştukları 3 dakikaya kimse vakıf değil. Allah’tan başka. O son 3 dakikada ne oldu Filiz onu öldürme şeyine nasıl geldi bilmiyorum."

YEĞENİ DEDİKODULARA CEVAP VERDİ

Aker’in yeğeni Dora Ercan şunları söyledi: “İnsanlar çok farklı yorumlar yapıyorlar. Eşim burada, Allah razı olsun, her zaman destekçi. Ben evli bir kadınım. Vatan ile çıkan 'İlişki yaşadılar' gibi söylentiler var. O insanlar ellerini vicdanına koysun. Tek suçum, ki suç da değil, o gün teyzemle o otelde buluşmam. Vatan da benim 15 yıllık arkadaşım. Merhabalaşırdık, sohbet ettiğimiz azdır, dertleşme moduna hiç girmedik. Teyzemle olan diyaloğuna girince duygusal bir beraberlikleri olmadığına emin olarak 'Vatan'ın hiç bir suçu yok' dedim. Ben bilemem aralarında para alışverişi var mı yok mu…”

ABLASI: BANA DA MEZAR YAPTIRDI, ‘KİMİN ÖLECEĞİ BELLİ OLMAZ’ DEDİ

Ablası Eda Eren ise Filiz Aker’in ağabey Sümer Bayer ile ruh ikizini olduğunu, kendisiyle ile o kadar yakın olmadığını söyledi. Eda Eren şu ifadeleri kullandı:

“Allah bütün günahlarını bütün suçlarını affetsin.. İkisinin de mekanı cennet olsun... Bana bir şey olursa gel uğurla dedi. Geldim uğurluyorum. İkisinin adına da çok üzgünüm. Rabbim affetsin onu. Bütün günahlarını bağışlasın. Çünkü iki can almak çok günah. Demek ki bir iblis girdi içine aldanma oldu. Ölmeden 4-5 gün önce geldi bana. Türk kahvesi yaptım ona. O çok oynardı, mutsuzken bile gülerdi, belli etmezdi. Kafalarımız farklıydı. Bana sorunlarından bahsetmezdi. Vatan'dan bahsetmedi. Vatan arkadaşım derdi. Birlikte aynı binada otururlarken arkadaşlardı. Devam etti. Ama sonra ne derecede arkadaştılar, o süreçte neler oldu, bilmiyorum. Kardeşim bana ‘Sana da mezar yaptırdım’ dedi. ‘Gerek yok’ dedim. ‘Bulunsun, kimin öleceği belli olmaz’ dedi. ‘Kız sen kafayı yedim’ dedim. ‘Ben biliyorum, sen bilmezsin’ dedi.”