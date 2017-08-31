Son dakika: Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı vuran silahı hediye kutusunda mı soktu?

Şaşmaz'ın 21 Ağustos 2017 günü de otele geldiğine yönelik iddialarla ilgili araştırma yapan polis, geriye dönük güvenlik kamerası incelemesinde bu iddiaya ilişkin bir bulguya ulaşamamıştı.

Sabah gazetesinin bugün yayınladığı habere göre Aker'in, taşıma değil bulundurma ruhsatına sahip olduğu tabancayı "otel görevlilerinin iyi niyetini suiistimal ederek içeri soktuğu polis tarafından değerlendiriliyor."

Otel görevlilerinin 1.5 aydır otelde kalan Aker'i tanımaları nedeniyle x-ray cihazından geçişlerinde arama yapmadıkları öne sürüldü.

TELEFONU KİM KAPADI

Aker ve Şaşmaz'ın odada bulunan cep telefonlarının ikisinin de kapalı olduğu ve polisin bunları açmak için çalışmaları sürdürdüğü de belirtiliyor. Şaşmaz'ın telefonunun kendisi tarafından mı yoksa Aker tarafından mı kapatıldığı henüz netleşmedi.

Ağabeyi Sümer Bayer, Filiz Aker'in bugünkü cenazesinde ilginç açıklamalar yapmıştı.

Bayer, "Bir veda mektubu bıraktı. Bunları bunları unutma diye. Mektubu okuduktan sonra yak dedi. Evde banyoda okudum. Sonra da yaktım ve sifonu çektim. Benim hafızamda kayıtlı kaldı. Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek. Son konuştukları 3 dakikaya kimse vakıf değil. Allah’tan başka. O son 3 dakikada ne oldu Filiz onu öldürme şeyine nasıl geldi bilmiyorum" demişti.