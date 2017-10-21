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    Son dakika... FETÖ'nün varisine büyük darbe! Tutuklandı

    İHA
    21.10.2017 - 13:58 | Son Güncelleme:

    FETÖ'ye yönelik kent genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında terör örgütünün önemli isimlerinden Mustafa Özcan'ın oğlu, Enes Özcan'ın telefonuna babasının adını "Baş Yüceler Şurası Başkanı" olarak kaydettiği öğrenildi.

    stanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçtiğimiz günlerde terör örgütü FETÖ’nün kent genelindeki hücre evlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstihbaratları değerlendiren TEM ekipleri, hücre evlerine yaptığı baskınlarda 7 kişiyi göz altına aldı. Alınan şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduklarını tespit etti. Operasyonda alınan isimlerden, FETÖ’nün ele başısına yakın isimlerden Mustafa Özcan’ın oğlu Enes Özcan’ın da olduğu öğrenildi.

    BABASINI TELEFONA 'BAŞ YÜCELER ŞURASI BAŞKANI' DİYE KAYDETMİŞ

    Bir dönem FETÖ okullarında fizik öğretmeni olarak görev yapan Enes Özcan’ın telefonunda yapılan siber incelemede ise telefonuna babasını “Baş Yüceler Şurası Başkanı” olarak kaydettiği bilgisine ulaşıldı.

    Yapılan incelemeler ve sorgularının ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk sonrası, aralarında Enes Özcan ve Kolombiya İmamı kardeşi olduğu öğrenilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Amerika’da Fetullah Gülen’in yanında olduğu ileri sürülen Mustafa Özcan’ın Gülen’den sonra örgüt başına geçeceği düşünülen isim olarak görülüyor.

     

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    Etiketler: Son dakika
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