FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmasında, hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs suçlarından aranması olan 'Sami' kod adlı B.K.'nın izini Avcılar'da buldu.

Örgütün aranan kişilerini sakladığı ve 'gaybubet evleri' olarak adlandırılan bir eve operasyon çalışması sürerken kaçmaya çalışan B.K, Terörle Mücadele ekipleri tarafından kovalamaca ile yakalandı.

2008/2016 yılları arasında İzmir Hava Astsubay Hazırlanma Okulu ile Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Subay mahrem yapılanmasının 'Türkiye imamı' olduğu iddia edilen B.K, gözaltına alınarak Emniyete getirildi.

B.K.'nın, geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara'da yakalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subayların imamı olan G.T.'nin bir üstü olduğu bildirildi.