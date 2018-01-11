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    Son dakika... FETÖ'cü subay ve astsubay itirafçı oldu

    ANKARA (AA)
    11.01.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından 1 subay ve 2 astsubay daha FETÖ üyesi olduklarını beyan ederek savcılığa başvurdu. Son teslim olan askerlerle birlikte FETÖ şüphelisi askerlerin sayısı 7'ye yükseldi.

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi askerlerin sayısı 7'ye yükseldi.

    Dün Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 yarbayın polise teslim olmasının ardından 1 subay ve 2 astsubay daha teslim oldu.

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'nda görevli olan Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılarının olduğunu söyledi. Donanma Komutanlığı'nda görevli Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E.Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılarının olduğunu belirtip, itirafçı olmak istedi.

    Yarbay ile astsubayların, kripto FETÖ'cüler içerisinde yer aldığı ve haklarında açılmış soruşturma bulunmadığı ifade edildi. 3 asker ile ilgili Emniyet'te işlem başlatıldı.

     

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    Etiketler: Son dakika
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